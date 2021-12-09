В Ярославле открыли трехэтажный детский сад на 220 мест

Детский сад "Цветик-семицветик" на улице Дядьковской в Ярославле сейчас проходит процедуру лицензирования Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле на улице Дядьковской открыли новый детский сад. Трехэтажное здание, как только пройдет процедуру лицензирования, примет 220 воспитанников. На данный момент подано 90 заявлений, идет набор персонала. Помимо обычных групп в "Цветике-Семицветике", такое название получил новый детсад, планируют открыть логопедическую коррекционную группу для малышей с нарушениями речи.

Всего в саду будут работать 12 групп. В каждой свои раздевалка, игровая, спальня, буфетная и туалетная комната. В здании оборудован собственный пищеблок, прачечная, медкабинет с процедурной, пост охраны, кабинеты психолога и логопеда, музыкальный и спортивный залы.

Детский сад оснащен системами автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

– В этот садик планируем привести двух дочерей – двух и трех лет, – рассказала молодая мама Кристина Лапшина. – Сегодня вместе с мужем осмотрели садик, все очень понравилось. Здесь намного уютнее и комфортнее, чем в старых зданиях.

"Цветик-семицветик" - третий сад, который сдают в 2021 году. До конца этого года еще один детский садик на 220 мест откроют в Ярославле и один - на 240 мест - в Рыбинске.