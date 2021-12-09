В Ярославле до 30 рублей подорожает проезд в маршрутке

В Ярославле с 10 декабря увеличится стоимость проезда в маршрутке №40 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле с 10 декабря увеличится стоимость проезда в маршрутке №40, которая ездит от Резинотехники до Машприбора. С завтрашнего дня цена за билет повысится до 30 рублей.

- А почему на маршрутках №40 с 10.12.21 вдруг поднимают оплату проезда? Мэр же уверял, что этого не случится. Получается мэр, как помягче бы сказать, врунишка? Ладно бы этот маршрут работал без нареканий. А по факту - на маршрут не выходят, оплату картой не принимают (даже висит объявление "оплата только наличкой"), каждый день ходят с задержкой, могут и раньше уехать. И за это надо платить 30 рублей? - задает риторический вопрос подписчик группы "Подслушано в Ярославле".

- Вот так и хочется зайти в 40 и сказать: когда начнете ездить по расписанию с точностью до минуты и останавливаться на всех остановках, когда почините все свои табло в салоне и начнете чаще мыть автобусы, - вот тогда и пишите про 30 рублей. А пока и 28 много, - поддержали его комментаторы.

Казалось бы - таких сообщений должно быть много, все же повышение стоимости проезда в общественном транспорте радости никому не приносит. Однако многие ярославцы встали на сторону перевозчика, посчитав, что действия его вполне обоснованы.

- Зажрались люди, уже 30 им дорого. Маршрутку на 2 рубля подняли, паника у людей, платить нечем, это же 4 рубля в день туда и обратно, в месяц 120 рублей лишних.... Все, дожили, как говорится.

Маршрутка №40 - одна из немногих в Ярославле, которая после транспортной реформы работает по нерегулируемому тарифу. Помимо нее в городе остались маршрутки №№71, 84, 94 и 97. Там стоимость проезда пока остается как в автобусах - 28 рублей.