В Ярославле будут судить производителей опасного для жизни алкоголя

В качестве рабочий силы обвиняемые привлекли в свою «компанию» двадцать мигрантов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Переславском районе Ярославской области трое граждан создали производство контрафактного алкоголя под видом известных отечественных и зарубежных брендов. Преступная группа работала до 28 ноября 2020 года, пока в их «тайник» не пришли сотрудники ФСБ и Росгвардии.

- Изготовленная продукция продавалась на территории Ярославской области, а также в других регионах страны. Согласно данным проведенного исследования, производимая соучастниками продукция содержала метиловый, изо-амиловый спирты, и в ходе следствия установлено, что она являлась опасной для здоровья граждан, - рассказали в пресс-службе СКР России по Ярославской области.

Также в качестве рабочий силы обвиняемые привлекли в свою «компанию» двадцать мигрантов из Средней Азии.

Во время обыска следователи изъяли более полумиллиона бутылок готовой продукции, 200 тысяч штук тары, 40 паллетов с бочками спирта по 15 кубов каждая, фурнитуру и поддельные федеральные специальные марки. В общей сложности продукции и оборудования изъяли на 500 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело по статьям "производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенные организованной группой", "незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенное организованной группой в особо крупном размере", "использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой" с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.