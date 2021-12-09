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Общество9 декабря 2021 5:30

В Ярославле спасли замерзшего на дороге водителя

У мужчины закончился бензин в машине
Влада Красоткина
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Водитель провел много времени в холодном авто. Фото: Росгвардия Ярославской области

Водитель провел много времени в холодном авто. Фото: Росгвардия Ярославской области

В нагрянувшие морозы водитель из Ярославля попал в очень неприятную ситуацию: на дороге во Фрунзенском районе в его авто закончился бензин, а заправки рядом не было.

Холодно, темно, зима - помощи ждать неоткуда. Спасительным маяком стала патрулирующая машина Росгвардии.

- Росгвардейцы при помощи троса отбуксировали автомобиль гражданина на ближайшую автозаправочную станцию. Мужчина поблагодарил стражей правопорядка за отзывчивость и помощь в трудную минуту, - рассказали в пресс-службе Росгвардии о случившемся.

Водитель провел много времени в холодном авто, если бы не сотрудники ведомства, то у мужчины бы случилось обморожение.