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Общество8 декабря 2021 15:30

8 декабря в Ярославль придут сильные морозы

Ночью температура упадет до -16 градусов
Влада Красоткина
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На пик арктическое вторжение выйдет в пятницу-субботу. Фото: Центр Фобос

На пик арктическое вторжение выйдет в пятницу-субботу. Фото: Центр Фобос

На Ярославль надвигаются крепкие морозы. Температура воздуха падает очень стремительно, уже ночью в городе будет -16 градусов.

- На пик арктическое вторжение выйдет в пятницу-субботу. Под утро столбики термометров в Центральной России опустятся до -15...-20°, - сообщили в Центр Фобос о предстоящих холодах.

В ночью с четверга на пятницу станет еще холоднее - - 20 градусов. Но неожиданные морозы - единственный сюрприз, который ждет ярославцев на этой неделе. Ветер будет 2-3 метра в секунду, а погода ясной, без осадков.