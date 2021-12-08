Жители Ярославской области за сутки перевели мошенникам более миллиона рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ярославской области за прошедшие сутки перевели мошенникам более миллиона рублей.

В полицию Углича обратилась 47-летняя женщина и рассказала о том, что ее деньги ушли на счета злоумышленников. Они звонили ей, представляясь сотрудниками полиции и банка, говорили о том, что на потерпевшую незаконно оформлен кредит. Для его отмены жительницу Углича убедили собственноручно взять кредит на 500 тысяч рублей и перевести эти деньги на «безопасный счет».

- По данному факту полицией по Угличскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Такие же ситуации произошли с жителями Ленинского и Заволжского районов Ярославля. Общая сумма ущерба – более миллиона рублей.