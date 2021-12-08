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Общество8 декабря 2021 13:52

Дмитрий Попов освобожден от должности прокурора Ярославской области

Соответствующий указ подписал Владимир Путин
Полина Вачнадзе
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Дмитрий Попов освобожден от должности прокурора Ярославской области

Дмитрий Попов освобожден от должности прокурора Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

Дмитрий Попов больше не является прокурором Ярославской области. Соответствующий указ сегодня, 8 декабря, подписал Президент РФ Владимир Путин.

- Освободить Попова Дмитрия Геннадьевича от должности прокурора Ярославской области, - говорится в официальном документе.

Кто станет новым прокурором региона, на данный момент не известно. Во время отпуска Дмитрия Попова, в который он ушел в ноябре, его обязанности исполнял заместитель Дмитрий Чумак.

Дмитрий Попов на пост прокурора Ярославской области был назначен 29 марта 2017 года. До этого он работал помощником Московско-Ярославского транспортного прокурора, следователем межрайонной прокуратуры Москвы. С 2003-го по 2006-ой занимал должность судьи районного суда Москвы, затем вернулся на работу в органы прокуратуры. Работал прокурором отдела, начальником отдела - заместителем начальника управления Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, начальником отдела прокуратуры Москвы. С августа 2012 года занимал пост заместителя начальника управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генеральной прокуратуры Российской Федерации.