В Ярославле двум производителям наркотиков назначили девять лет лишения свободы

На данный момент приговор в законную силу не вступил. Фото: областной суд Ярославля

8 декабря ярославский областной суд вынес приговор двум жителям региона, которых признали виновными в производстве наркотика мефедрона. Мужчинам назначили по девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

- Установлено, что в начале ноября 2020 года мужчины договорились заняться производством наркотических средств с последующим сбытом. Для этого они арендовали дом в Переславле-Залесском и по 20 декабря 2020 года занимались изготовлением мефедрона массой не менее 1569,88 грамм, - сообщили в пресс-службе областного суда.

На заседание подсудимые рассказали, что для старта "бизнеса" взяли кредит, а на полученные деньги купили оборудование для нарко-лаборатории. Кроме этого, мужчины обманули владельца дома: сказали, что планируют арендовать жилье на длительный срок, но производство не должно было затянуться больше, чем на месяц. Приступить к сбыту "товара" не успели, были задержаны.

На данный момент приговор в законную силу не вступил.