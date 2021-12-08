Бывших сотрудников рыбинского завода осудили за передачу китайскому институту российских технологий

Осужденные получили условные сроки и должны выплатить государству все, что заработали преступным путем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое бывших сотрудников рыбинского ПАО "ОДК-Сатурн" признаны виновными в незаконной передаче иностранной организации технологий, научно-технической информации, незаконном выполнении работ для иностранной организации и незаконном оказании услуг иностранной организации.

- Судом установлено, что с сентября 2018 года по 27 октября 2019 года Александр Виноградов и Александр Красильников действуя умышленно и из корыстной заинтересованности, передали китайскому институту технологии, научно-техническую информацию, незаконно выполнили работы, которые могут быть использованы при создании вооружения, военной техники и средств доставки оружия массового поражения, - уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Первый приговор двум коллегам был вынесен в декабре прошлого года. Суд установил, что на Виноградова представители китайской стороны вышли в апреле 2018 года и попросили оказать им содействие в освоении одной из технологий. Виноградов согласился, однако ему самому нужна была помощь, а точнее знания, которыми он не обладал. Зато этими знаниями владел Красильников, к нему-то и обратился Виноградов.

- Виноградов по результатам переговоров с представителями компании из КНР заключил с ними консультационный контракт, в рамках которого принял на себя обязательства по созданию полного технологического цикла точного литья на территории КНР, в частности, по изготовлению литейной лопатки с монокристаллической структурой из жаропрочного сплава для авиадвигателя и газотурбины, - говорится в приговоре от 24 декабря 2020 года.

Подсудимые принялись за работу, привлекая к ней и других сотрудников предприятия, но не посвящая их в детали. В августе 2019 года Виноградов и вовсе уехал в Китай, чтобы участвовать в пуско-наладочных работах. Красильников по телефону электронной почте помогал ему.

Но вскоре оба подельника были задержаны.

- Александру Виноградову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Александр Красильников приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Постановлено конфисковать и обратить в собственность государства денежные средства, полученные Виноградовым А. в результате совершения преступления в сумме 9400494 рублей, полученные Красильниковым А. - в сумме 20000 рублей, - озвучили приговор, который еще не вступил в законную силу.