В Ярославской области при столкновении четырех машин пострадали два человека. ФОТО: Управление Росгвардии по Ярославской области

В Ярославском районе вчера, 7 декабря, примерно в 16:25 на Юго-Западной окружной дороге произошло ДТП. Сначала столкнулись два автомобиля – «Шевроле», под управлением 39-летней женщины и «Рено», за рулем которого была 47-летняя женщина. К сожалению, на этом авария не закончилась.

Дальше «Шевроле» влетела в машину «Киа», водителем которой оказался 34-летний мужчина, а он в свою очередь врезался в «Форд», которым управлял 41-летний мужчина.

Мимо этой аварии на службу ехали сотрудники Росгвардии. Они заметили ДТП и остановились помочь. Старший сержант полиции Юрий Курочкин и сержант полиции Сергей Кропин выяснили, что водителю «Рено» срочно нужна медицинская помощь, они вызвали скорую.

Также, пострадала женщина, которая была за рулем «Шевроле, им обеим требуется амбулаторное лечение.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.