МегаФон назвал самые популярные соцсети в Ярославле

На долю «ВКонтакте» приходится 41,9% потребляемого трафика Фото: Анастасия Осипова

TikTok поднялся на второе место среди самых популярных соцетей в Ярославле, обогнав Instagram. Первое место занимает «ВКонтакте», третье –Instagram, на четвертом – «Одноклассники». К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях вырос на 46%. На долю «ВКонтакте» приходится 41,9% потребляемого трафика, далее следуют TikTok и Instagram, занимающие 24,3% и `23,4% соответственно.

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok – в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился почти в три раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 64%.

По подсчётам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для «ВКонтакте» этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok 225 Мб.

Самая активная аудитория у «ВКонтакте» – ежедневно её посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok – 35%.