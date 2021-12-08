На ярославских дорогах водителям большегрузов будет помогать БТР

БТР планируют использовать для буксировки фур на крутых подъемах Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области с сегодняшнего дня начал работать пункт обогрева. Для помощи водителям большегрузов – буксировки на крутых подъемах – ярославские спасатели будут использовать БТР-80.

- В связи с неблагоприятными климатическими условиями в регионе повышается риск возникновения пробок на дорогах, так называемых «заторов», аварийных ситуация и ДТП, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В пункте обогрева можно согреться, зарядить гаджеты и получить первую медицинскую помощь. Мобильный пункт оперативно выезжает на место ЧП в любую точку федеральной трассы и быстро начинает свою работу. При получении сигналов бедствия, связанных с тяжелыми дорожно-транспортными условиями, заторами, поломками автомобилей, подвижные пункты обогрева выходят на помощь участникам движения.

При этом спасатели рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок в условиях сильной непогоды. Если вы выезжаете за пределы населенного пункта, заранее позаботьтесь о своей безопасности. Возьмите запас еды и чая в термосе, запас топлива. Не забудьте про спички. Зарядите телефоны и пополните баланс. Положите в машину лопату, трос и топор. Оденьтесь тепло.