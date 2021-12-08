Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 декабря 2021 11:12

На ярославских дорогах водителям большегрузов будет помогать БТР

БТР планируют использовать для буксировки фур на крутых подъемах
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
БТР планируют использовать для буксировки фур на крутых подъемах

БТР планируют использовать для буксировки фур на крутых подъемах

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области с сегодняшнего дня начал работать пункт обогрева. Для помощи водителям большегрузов – буксировки на крутых подъемах – ярославские спасатели будут использовать БТР-80.

- В связи с неблагоприятными климатическими условиями в регионе повышается риск возникновения пробок на дорогах, так называемых «заторов», аварийных ситуация и ДТП, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В пункте обогрева можно согреться, зарядить гаджеты и получить первую медицинскую помощь. Мобильный пункт оперативно выезжает на место ЧП в любую точку федеральной трассы и быстро начинает свою работу. При получении сигналов бедствия, связанных с тяжелыми дорожно-транспортными условиями, заторами, поломками автомобилей, подвижные пункты обогрева выходят на помощь участникам движения.

При этом спасатели рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок в условиях сильной непогоды. Если вы выезжаете за пределы населенного пункта, заранее позаботьтесь о своей безопасности. Возьмите запас еды и чая в термосе, запас топлива. Не забудьте про спички. Зарядите телефоны и пополните баланс. Положите в машину лопату, трос и топор. Оденьтесь тепло.