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Общество8 декабря 2021 10:25

В Ярославле к Новому году украсят общественный транспорт

Внутри будет играть музыка, а водители и кондукторы переоденутся в Дедов Морозов и Снегурочек
Полина Вачнадзе
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В Ярославле к Новому году начали украшать общественный транспорт

В Ярославле к Новому году начали украшать общественный транспорт

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле к Новому году украсят общественный транспорт. Правда, не весь, а только два троллейбуса, два трамвая и один автобус, сообщили в пресс-службе мэрии города.

К праздничному оформлению трамваев уже приступили. На один вагон требуется 50 метров дюралайта и три дня работы. Новогодние трамваи будут ходить по маршрутам №1 от улицы Свердлова до улицы Чкалова и №7 от улицы Свердлова до улицы Волгоградской.

Празднично оформят и салоны, внутри будет играть музыка, а водители и кондуктора переоденутся в Дедов Морозов и Снегурочек.

Гирляндами и контурной подсветкой планирую украсить и автобусы.

В мэрии уточнили, что стоить поездка в новогоднем транспорте будет так же, как и в обычном. Сохраняются все виды льгот.

Также в мэрии уточнили, что по улицам Ярославля вновь пустят "Волшебный троллейбус". Правда, когда это произойдет, пока не ясно.