Деликатный подход в деликатном деле

ФОТО: из архива АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».

Мы обратились за комментариями к руководителю АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Андрею Халевину.

«Работаем стабильно»

- Андрей Викторович, ваше предприятие - муниципальное. Далеко не везде сохранились такие структуры. Например, больше нет муниципального предприятия в Угличе, в соседней Костроме оно попало под банкротство… А как дела обстоят у вас?

- Мы работаем стабильно. Стараемся развиваться. Не сокращаем коллектив. Приобрели по лизинговой программе новый микроавтобус - морально и физически устаревшие автобусы нуждались в замене, ведь провожать людей в последний путь нужно достойно. Расширяем перечень услуг и ассортимент ритуальной продукции. Планируем в следующем году отремонтировать ритуальный центр на ул. Магистральной, этого не делалось много лет…

Главное - АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» продолжает выполнять свою социальную функцию, обеспечивает организацию комплекса ритуальных услуг, в том числе по гарантированному перечню услуг по погребению. Это так называемые «социальные», или «бесплатные» похороны. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» гарантирует родным любого умершего россиянина организацию бесплатного погребения по гарантированному перечню услуг. Существует список ритуальных услуг и товаров, которые государство (муниципальные власти) предоставляют безвозмездно за счет федерального и местного (регионального) пособия по погребению. Чаще всего «социальные» похороны организуются для лиц, не имеющих родственников, или для неопознанных тел.

К сожалению, исполнение социальных функций для нашего предприятия остается убыточным - бюджет оплачивает нам менее половины фактической стоимости «социальных» похорон. Но мы компенсируем это за счет доходов от ритуальных услуг, которые оказываем ярославцам, конкурируя с частными ритуальными фирмами.

Собственно, в этом и смысл существования муниципального предприятия – исполнять социальные функции в этой сфере.

С учетом мнения живущих

- Ваше предприятие отказалось от двух своих специализированных магазинов в Ярославле. Почему вы это сделали? И как в целом выглядит финансовое положение АО «Специализированная служба по вопросу похоронного дела»?

- От магазинов мы отказались по двум причинам. Первая - этическая. С нашей точки зрения, не очень хорошо, когда такой магазин находится в жилом доме, когда рядом бегают ребятишки… Ну не прибавляет это оптимизма. Во-вторых, те магазины приносили не так уж много выручки. Решили: лучше пусть эти помещения будут сданы в аренду, а в них разместятся, например, аптеки. Так жителям будет комфортнее. Ну, а у нас продолжают работать два магазина: на ул. Магистральной и на Осташинском кладбище. По-моему, это логично.

Что касается финансового положения, то оно стабильное. Год мы закончим с прибылью, принесем доход в бюджет Ярославля - это тоже одна из задач предприятия, деятельность которого всегда подконтрольна мэрии и муниципалитету города.

- Вы сказали о расширении ассортимента. Что имеется в виду?

- Обновляется ассортимент ритуальной продукции, которая входит в том числе в наши полные наборы услуг по минимальным ценам. Очевидно, что часть изменений в приоритетах заказчиков связана с последствиями пандемии, мы учитываем это.

Отметив повысившийся спрос, мы стали предлагать гробы с окошечками (непосредственно перед захоронением оргстекло дополнительно защищается). Многие люди прибегают к нашей помощи по организации кремации. Рассчитываем, что вскоре новый крематорий будет введен в эксплуатацию в Костроме, тогда услуга станет еще доступнее.

Конкуренция - это нормально

- Андрей Викторович, что вы можете сказать о конкуренции в вашей сфере?

- Наш подход в этом отношении прост: конкурировать нужно своей работой, перечнем услуг и их доступностью. Наши заказчики и без того находятся в стрессовой ситуации, некрасиво эксплуатировать их эмоции. Ну а конфликтные ситуации между конкурирующими хозяйствующими субъектами должны разрешаться в установленном законом порядке, а не через нагнетание эмоций в публичном пространстве. Тем более когда речь идет о такой деликатной сфере, как оказание ритуальных услуг.