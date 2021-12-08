Ярославец попал в ДТП, бросил машину и заявил об ее угоне

В Ярославле в отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос» Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославле в отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Ярославец сообщил о пропаже машины, но попался на лжи.

Заявление об угоне ВАЗ-2107 поступило в полицию Кировского района. Однако во время проверки сотрудники уголовного розыска установили, что никакого угона не было, а было совершенно иное преступление.

- Заявитель совершил на указанном автомобиле ДТП, оставил машину на месте происшествия и заявил об угоне в полицию, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Теперь мужчине грозит либо штраф до 120 тысяч рублей, либо обязательные или исправительные работы. Возможно и лишение свободы на срок до двух лет.