Ярославец попал в ДТП, бросил машину и заявил об ее угоне

В Ярославле в отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос»
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Ярославле в отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Ярославец сообщил о пропаже машины, но попался на лжи.
Заявление об угоне ВАЗ-2107 поступило в полицию Кировского района. Однако во время проверки сотрудники уголовного розыска установили, что никакого угона не было, а было совершенно иное преступление.
- Заявитель совершил на указанном автомобиле ДТП, оставил машину на месте происшествия и заявил об угоне в полицию, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Теперь мужчине грозит либо штраф до 120 тысяч рублей, либо обязательные или исправительные работы. Возможно и лишение свободы на срок до двух лет.