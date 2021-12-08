Рыбинец лишился однокомнатной квартиры из-за долгов по коммуналке

Житель Рыбинска лишился благоустроенной однокомнатной квартиры и был вынужден переехать в общежитие из-за долгов за коммунальные услуги. ФОТО: администрация Рыбинска

Житель Рыбинска лишился благоустроенной однокомнатной квартиры и был вынужден переехать в общежитие из-за долгов за коммунальные услуги. Более полугода мужчина не оплачивал счета, решить вопрос миром не соглашался и в итоге суд принял решение переселить должника в менее комфортные условия.

- Очень печально, что жильцы не следят за жильем, не соблюдают платежную дисциплину. А если попали в сложную ситуацию, не пытаются найти выход, не идут на контакт. Мы идем навстречу, заключаем соглашения о рассрочке платежей. Выселение – это крайняя мера, - сказала директор МКУ «Жилкомцентр» Анна Костина.

Под угрозой выселения оказались жители девяти муниципальных квартир. Но четыре квартиросъемщика сумели погасить задолженности, еще пятерым грозит суд и выселение, если они не возьмутся за ум.

После того, как нерадивые квартиросъемщики съедут, их квартиры приведут в порядок и передадут семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. На данный момент таких в Рыбинске полторы тысячи.