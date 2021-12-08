В центре Рыбинска начали сносить Мукомольный комплекс

В Рыбинске начали сносить мукомольный комплекс Кустовых-Мыркиных. ФОТО: Семен Тараев

В Рыбинске начали сносить мукомольный комплекс Кустовых-Мыркиных, строение конца 19 - начала 20 веков. Градозащитники просят городские власти остановить уничтожение красивейшего памятника промышленной архитектуры.

- Начался снос ценного исторического здания, комплекса так называемой Мыркинской мельницы в Казанском конце, где река Черемуха впадает в Волгу, ближе к порту. Прошу власть вмешаться и остановить снос, - пишет градозащитник Ольга Мазанова.

Как отметили в комментариях, сейчас заявка о признании комплекса исторической и архитектурной ценностью находится в департаменте охраны объектов культурного наследия.

- Это, к сожалению, не дает повода остановить работы. По данным Росрееста, земля под зданием уже нарезана по участки под частную застройку, - пояснил Семен Тараев.

Как рассказывает Семен Тараев, мельница известна с конца 1880-х годов. Уже в начале 20 века состояла из целого комплекса зданий. По найденным документам здания принадлежали рыбинским купцам – купцу 1-й гильдии Ивану Гавриловичу Кустову и почетным потомственным гражданам купцам 1-й гильдии Мыркиным. В комплекс входили два каменных мельничных здания в три и два этажа и три деревянных постройки. При мельнице находились каменный амбар и машинное здание. В нем располагалась паровая машина мощностью для привода оборудования мельницы, а также две небольшие паровые динамо-машины и насос для подачи воды из реки Черемухи. Кроме этого имелось отдельное одноэтажное здание для паровых котлов с дымовой трубой. В этом же комплексе, со стороны улицы Введенской, находились принадлежавшие Мыркиным торговые бани.

- С точки зрения архитектуры – главное мельничное здание прекрасный пример промышленной архитектуры кирпичного стиля, дошедший до нас в первозданном виде, практически без переделок, - пишет Семен.

Он просит врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева и департамент охраны объектов культурного наследия обратить внимание на исторический объект и сохранить его.