В Ярославле легковушка сбила двух женщин-пешеходов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле вчера утром, 7 декабря, примерно в 10 часов на улице Угличской произошла авария. 33-летняя женщина на машине «Ниссан Альмера» сбила двух пешеходов – местных жительниц 40 и 69 лет, которые переходили дорогу в неположенном месте. Сейчас они нуждаются в амбулаторном лечении.

- В результате ДТП женщины-пешеходы нуждаются в амбулаторном лечении. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС, медики. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.