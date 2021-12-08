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Общество8 декабря 2021 6:00

Мэр Ярославля провел совещание с транспортниками: «Рассказал, как пользоваться сервисами прогноза погоды»

Инцидент с общественным транспортом произошел 6 декабря, когда люди стояли на остановках по 40 минут
Анастасия Голубева
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Инцидент с общественным транспортом произошел 6 декабря, когда люди стояли на остановках по 40 минут

Инцидент с общественным транспортом произошел 6 декабря, когда люди стояли на остановках по 40 минут

Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 6 декабря на дорогах Ярославля произошел транспортный коллапс. В разных районах города на остановках стояло большое количество людей, которые ждали свои автобусы, при этом, температура воздуха была -20 градусов.

Начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский пояснил, что на автозаправочных станциях образовался дефицит топлива зимней категории.

Вчера, 7 декабря, мэр города Владимир Волков по поручению врио губернатора Михаила Евраева провел совещание с транспортниками, пояснив, что такие ситуации недопустимы.

- Высказал все, что думаю по поводу "внезапного" для них наступления зимы. Рассказал, как пользоваться сервисами прогноза погоды. И пообещал ощутимые санкции, если они еще раз проявят подобное разгильдяйство (по-другому я это назвать не могу), - сказал Владимир Волков.

Также, он поручил усилить контроль над транспортными компаниями.