В Ярославской области изменится график движения поездов Фото: Правительство Ярославской области

С 12 декабря в Ярославской области, как и по всей сети РЖД, вводится новый график движения для пассажирских поездов на 2021-2022 годы. Актуальную информацию любой желающий может узнать на официальном сайте РЖД.

- Это ежегодная практика. График движения поездов составлен для максимального удовлетворения спроса пассажиров на наиболее востребованных маршрутах, а также в целях повышения эффективности использования подвижного состава и пропускных способностей инфраструктуры, - сообщил директор департамента транспорта Ярославской области Сергей Кайгородов.