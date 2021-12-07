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Происшествия7 декабря 2021 13:58

Рыбинец семь лет находился на свободе после убийства знакомого

Он закопал труп мужчины на своем дачном участке
Анастасия Голубева
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Рыбинец семь лет находился на свободе после убийства знакомого

Рыбинец семь лет находился на свободе после убийства знакомого

Фото: СУ СКР по Ярославской области

Убийство 53-летнего мужчины, которое случилось семь лет назад, раскрыли сотрудники следственного комитета и полиции.

В 2014 году житель Рыбинска вышел из тюрьмы, однако, не вернулся к себе домой и не связался с родственниками после освобождения. Сотрудники СК начали искать мужчину, а также завели уголовно дело по факту его исчезновения, но все усилия не увенчались успехом тогда, в 2014 году.

Спустя семь лет, в декабре текущего года, ранее судимый 51-летний житель Рыбинского района признался в том, что это он убил своего знакомого. Он рассказал, что осенью 2014 года они вместе выпивали на даче, потом начали ссориться и потерпевший получил от него удар по голове обухом топора. После чего, почти сразу умер.

Осознав, что произошло, 51-летний мужчина закопал труп во дворе своего удачного участка, чтобы отвести от себя любые подозрения.

Сейчас он признался в преступлении и даже показал место, где семь лет назад закопал труп собутыльника.

- В настоящее время, мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Убийство». Следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.