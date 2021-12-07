Медведи в ярославском зоопарке ушли в спячку

В прошедшие выходные гости зоопарка могли последний раз встретиться с Умой и Топой. Фото: Правительство Ярославской области

7 декабря ярославские медведи Ума и Топа отправились в спячку. Сотрудники зоопарка подготовили для мишек удобные лежаки на зимовку.

- Животные забрались в уютные вольеры с подушками из соломы и еловых веток, которые для них подготовили киперы, - рассказали в правительстве Ярославской области.

В прошедшие выходные гости зоопарка могли последний раз встретиться с Умой и Топой. Теперь попасть к ним на свидание можно только весной.