Суд озвучил приговор пьяному водителю, который сбил коляску с 4-летним ребенком

Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес приговор 25-летнему ярославцу, который 7 июля 2021 года сел пьяным за руль отцовской машины и сбил детскую коляску с четырехлетним мальчиком.

- Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, с лишением права управления транспортными средствами на два года. Также удовлетворен гражданский иск. С осужденного в пользу пострадавшего ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей, плюс расходы на лечение более 50 тысячей рублей. Приговор в законную силу не вступил, - рассказали в пресс-службе областного суда Ярославля.

Напомним, что в результате ДТП ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами. Водитель с места происшествия пытался скрыться, но был задержан местными жителями.