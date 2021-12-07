В Ярославле вновь разыскивают 16-летнюю Ксению Рассадину

Ксения пропадает не в первый раз. Фото: "ЯрСпас"

С 6 декабря в Ярославской области разыскивают 16-летнюю Ксению Рассадину. Девушка сбежала из детского дома в Большесельском районе Ярославской области.

Ксения пропадает не в первый раз, о ее исчезновение заявляли не так давно - 4 октября.

- Рост Ксении 150 сантиметров, она нормального телосложения. Волосы черные, длинные. У девушки есть особые приметы: на всех пальцах правой руки набиты тату в виде иероглифов, - рассказали в поисковом отряде "ЯрСпас".

Если вы видели девушку после 6 декабря, просьба сообщить об этом по телефону

горячей линии поискового отряда 8-910-964-08-38.