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Общество7 декабря 2021 11:40

В Ярославль прибыл поезд Деда Мороза

Он пробудет в городе до 19:00 вечера
Влада Красоткина
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В путешествие по стране железнодорожный состав отправился из Великого Устюга.

В путешествие по стране железнодорожный состав отправился из Великого Устюга.

Фото: Мэрия Ярославля

7 декабря в Ярославле на станцию Ярославль-Главный прибыл сказочный поезд - передвижная резиденция Деда Мороза.

- Состав будет стоять там до семи часов вечера. Внутрь на праздничную программу смогут попасть только те, кто купил билеты. Но зато все желающие смогут сделать фото с красивым поездом, - рассказали в мэрии Ярославля.

В путешествие по стране железнодорожный состав отправился из Великого Устюга 5 декабря. Всего он преодолеет 13 тысяч километров и посетит 31 регион России, а финиширует в канун старого Нового года в Великом Устюге.