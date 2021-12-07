В Ярославль прибыл поезд Деда Мороза

В путешествие по стране железнодорожный состав отправился из Великого Устюга.
Фото: Мэрия Ярославля
7 декабря в Ярославле на станцию Ярославль-Главный прибыл сказочный поезд - передвижная резиденция Деда Мороза.
- Состав будет стоять там до семи часов вечера. Внутрь на праздничную программу смогут попасть только те, кто купил билеты. Но зато все желающие смогут сделать фото с красивым поездом, - рассказали в мэрии Ярославля.
В путешествие по стране железнодорожный состав отправился из Великого Устюга 5 декабря. Всего он преодолеет 13 тысяч километров и посетит 31 регион России, а финиширует в канун старого Нового года в Великом Устюге.