В Ярославль прибыл поезд Деда Мороза

В путешествие по стране железнодорожный состав отправился из Великого Устюга. Фото: Мэрия Ярославля

7 декабря в Ярославле на станцию Ярославль-Главный прибыл сказочный поезд - передвижная резиденция Деда Мороза.

- Состав будет стоять там до семи часов вечера. Внутрь на праздничную программу смогут попасть только те, кто купил билеты. Но зато все желающие смогут сделать фото с красивым поездом, - рассказали в мэрии Ярославля.

В путешествие по стране железнодорожный состав отправился из Великого Устюга 5 декабря. Всего он преодолеет 13 тысяч километров и посетит 31 регион России, а финиширует в канун старого Нового года в Великом Устюге.