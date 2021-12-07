В Ярославле на Тутаевском шоссе городской автобус столкнулся с иномаркой

Декабрьская непогода сегодня оставила свой след на дорогах города. Фото: группа "Подслушано в Ярославле"

7 декабря около 12:00 дня в Ярославле на Тутаевском шоссе напротив остановки «Парижская коммуна» произошло ДТП с городским автобусом и иномаркой.

- Произошла авария с участием автомобиля "Шкода” и автобусом "ЛИАЗ". По предварительной информации пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Декабрьская непогода сегодня оставила свой след на дорогах города. Это ДТП не стало исключением.