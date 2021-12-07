ФСБ: 16-летнего подростка из Рыбинского района задержали за изготовление взрывчатки и хранение оружия

Кадры задержания подростка, оперативная съемка

В Ярославской области за изготовление и хранение взрывчатых веществ задержан 16-летний житель поселка Каменники Рыбинского района. Юноша находился в разработке регионального УФСБ. По их материалам сотрудниками СК возбуждены два уголовных дела: "Незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ" и "Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов".

- Подозреваемый являлся участником "закрытых" чатов Telegram, которые объединяют радикально настроенных граждан и призывают к насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка. У себя дома из заранее приобретенных химических веществ юноша самостоятельно изготовил взрывчатое вещество - триперекись ацетона, которое впоследствии незаконно хранил по месту проживания, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Деятельность подростка была пресечена сотрудниками УФСБ и УМВД. Взрывное вещество изъяли. Также в доме задержанного обнаружили ор\брез ружья. Сейчас решается вопрос о заключении молодого человека под стражу.

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