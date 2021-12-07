Волковский театр получил премию "Звезда театрала" за лучшую постановку иностранного режиссера в России

Волковский театр получил премию "Звезда театрала" за спектакль "Отцы и дети". ФОТО: Волковский театр

Волковский театр получил "Звезду театрала". Спектакль "Отцы и дети" Анджея Бубеня из Польши стал первым в номинации "Лучшая постановка иностранного режиссера в России".

- Поздравляем режиссера Анджея Бубеня, всех артистов, которые играют в спектакле, всех к нему причастных, наш Волковский и, конечно, вас, наши дорогие и любимые зрители! Эта победа стала возможной только благодаря вашему активному участию, - написали на странице Волковского театра ВКонтакте.

Победа "Отцов и детей" стала возможна именно благодаря зрительской поддержке. "Звезда театрала" - единственная премия, где лучших выбирают зрители.

Как только стартовало голосование, директор Волковского театра Айрат Тухватуллин пообещал, что в случае победы на всю страну произнесет знаменитую фразу "Ярославцы все красавцы". И вчера эти слова прозвучали со сцены Вахтанговского театра.