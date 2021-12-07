Пьяный ярославец разворотил чужой огород на угнанной машине

За преступление парню назначили один год лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Угличе Ярославской области 23-летний молодой человек «культурно отдыхал» за бутылкой крепкой. Внезапно в парне проснулся дух авантюризма, и он решил съездить по своим делам на чужой машине.

- Молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ночью увидел автомобиль марки «Mitsubishi» и решил им воспользоваться в личных целях. Он завел двигатель машины и направился в сторону села Золоторучье Угличского района, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Своё путешествие молодой человек закончил прямо на участке чужого дома. Сотрудники полиции нашли его в огороде, между грядками.

За преступление парню назначили один год лишения свободы.