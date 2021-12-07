Суд обязал мэрию Ярославля отремонтировать дорогу по Рыбинской улице

Суд исковые требования удовлетворил. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Прокуратура Кировского района проверила состояние дороги на улице Рыбинская и пришла к выводу, что ездить по ней небезопасно. На дорожном покрытии ямы и выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые значения.

- По результатам проверки прокуратура района направила в Кировский районный суд исковое заявление об обязании мэрии города устранить выявленные нарушения: многочисленные повреждения покрытия в виде продольных, поперечных не обработанных трещин. Такие проблемы влияют на безопасность дорожного движения и создают опасность причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, повреждения их имущества, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Суд исковые требования удовлетворил. Прокуратура проконтролирует, как мэрия исполнит судебное решение.