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Общество6 декабря 2021 14:23

Три хоккеиста из Ярославля сыграют в сборной России

Влада Красоткина
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Ярославские хоккеисты клуба "Локомотив" вошли в сборную России. Фото:Хоккейный клуб «Локомотив»

Ярославские хоккеисты клуба "Локомотив" вошли в сборную России. Фото:Хоккейный клуб «Локомотив»

Ярославские хоккеисты клуба "Локомотив" вошли в сборную России на участие в "Кубке Первого канала".

- Состав национальной сборной на Кубок Первого канала! Изучаем и готовимся поддерживать команду — стартовый матч на домашнем турнире сыграем 15 декабря, против канадцев, - опубликовали сообщение в группе "Хоккей России".

По официальным данным в составе российской команды сыграют наши Александр Елесин, Алексей Марченко и Егор Коршков.