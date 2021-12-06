Три хоккеиста из Ярославля сыграют в сборной России

Ярославские хоккеисты клуба "Локомотив" вошли в сборную России. Фото:Хоккейный клуб «Локомотив»

Ярославские хоккеисты клуба "Локомотив" вошли в сборную России на участие в "Кубке Первого канала".

- Состав национальной сборной на Кубок Первого канала! Изучаем и готовимся поддерживать команду — стартовый матч на домашнем турнире сыграем 15 декабря, против канадцев, - опубликовали сообщение в группе "Хоккей России".

По официальным данным в составе российской команды сыграют наши Александр Елесин, Алексей Марченко и Егор Коршков.