Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-16°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 декабря 2021 11:32

В Ярославской области играют хоккей в валенках

Регион стал участником интересного всероссийского марафона
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
На лед спортсмены выходят в валенках.

На лед спортсмены выходят в валенках.

Фото: Администрация Рыбинска

Ярославская область стала участником Всероссийского хоккейного марафона. 5 декабря в Рыбинске на площади Дворца спорта прошел матч по дворову хоккею. Игра это непростая - на лед спортсмены выходят в валенках.

- Рыбинску повезло, уже выпало достаточное количество снега для занятий зимними видами спорта. Так как у нас молодежные команды, решили внести немного юмора и веселья в соревновательный процесс – играли в валенках, - пояснили в департаменте по физической культуре, спорту и молодежной политике.

На импровизированной арене соревновались пять непрофессиональных хоккейных команд. Сыграли ребята забавы ради - судьи победителя не определяли. Но дата настоящего "боя" уже - 12 декабря. В этот день пройдет чемпионат города по хоккею в валенках.