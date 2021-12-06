В Ярославской области играют хоккей в валенках

На лед спортсмены выходят в валенках. Фото: Администрация Рыбинска

Ярославская область стала участником Всероссийского хоккейного марафона. 5 декабря в Рыбинске на площади Дворца спорта прошел матч по дворову хоккею. Игра это непростая - на лед спортсмены выходят в валенках.

- Рыбинску повезло, уже выпало достаточное количество снега для занятий зимними видами спорта. Так как у нас молодежные команды, решили внести немного юмора и веселья в соревновательный процесс – играли в валенках, - пояснили в департаменте по физической культуре, спорту и молодежной политике.

На импровизированной арене соревновались пять непрофессиональных хоккейных команд. Сыграли ребята забавы ради - судьи победителя не определяли. Но дата настоящего "боя" уже - 12 декабря. В этот день пройдет чемпионат города по хоккею в валенках.