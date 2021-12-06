В детскую больницу Рыбинска на работу поступили пять молодых педиатров Фото: Правительство Ярославской области

В городскую детскую больницу Рыбинска работать пришли пять молодых педиатров. Они были распределены по трем поликлиникам больницы.

В поликлинике №2 на улице Черепанова три месяца работает выпускница ЯГМУ Ксения Капустина. К ее участку прикреплены почти 800 детей, в день врач консультирует примерно 50 пациентов.

– В день бывает около 10 вызовов на дом к пациентам, еще 30 – 40 – это прием в поликлинике. Все успеваю. Стараюсь каждому ребенку уделить как можно больше внимания и оказать всю необходимую помощь, – поделилась Ксения. – Родители пациентов тоже довольны. Относятся доброжелательно, благодарят за помощь, поддерживают.