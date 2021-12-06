В Дзержинском районе Ярославля установили новогоднюю елку. ФОТО: страница Екатерины Мусиновой ВКонтакте

В Дзержинском районе Ярославля установили новогоднюю елку. Горожане могут увидеть ее в парке Победы.

Как и все городские елки, она стоит на специальной конструкции, высота которой примерно два метра. Рабочие собирали и закрепляли елку с помощью подъемного крана.

- В этом году наша праздничная красавица засияет новыми огнями на радость всем жителям района, - отметила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.