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Общество6 декабря 2021 10:24

В Дзержинском районе Ярославля установили новогоднюю елку

Она уже радует горожан в парке Победы
Анастасия Голубева
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В Дзержинском районе Ярославля установили новогоднюю елку. ФОТО: страница Екатерины Мусиновой ВКонтакте

В Дзержинском районе Ярославля установили новогоднюю елку. ФОТО: страница Екатерины Мусиновой ВКонтакте

В Дзержинском районе Ярославля установили новогоднюю елку. Горожане могут увидеть ее в парке Победы.

Как и все городские елки, она стоит на специальной конструкции, высота которой примерно два метра. Рабочие собирали и закрепляли елку с помощью подъемного крана.

- В этом году наша праздничная красавица засияет новыми огнями на радость всем жителям района, - отметила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.