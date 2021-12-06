Ярославские спортсмены завоевали медали на Кубке мира по фристайлу Фото: Правительство Ярославской области

В Финляндии закончился второй этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «акробатика». Сборная России завоевала медали и в личном, и в командном зачете. Участниками сборной стали и воспитанники ярославской спортивной школы олимпийского резерва №3 имени В.И. Русанова.

Максим Буров оказался лучшим среди мужчин, получив за свой прыжок 123,08 балла. Помимо этого, он вместе с представителями нашего региона Любовью и Станиславом Никитиными завоевали серебро в командных соревнованиях.

– Максим – молодец, два этапа Кубка мира выиграл. В командных соревнованиях боролись до конца за первое место, но получилось второе. Ничего страшного, будем готовиться, будем работать. В Руке ни мужчины, ни женщины не выступали с максимальной программой. Посмотрели – увидели. Все конкурентоспособны, - поделился старший тренер сборной России по акробатике отметил Александр Понгильский.

Самой молодой участницей Кубка мира стала ярославская спортсменка Есения Пантюхова. Девушке 16 лет, но она уже прошла в финал, как на первых соревнованиях, так и на вторых, продолжая набирать очки и улучшая позиции в рейтинге для всей команды России.