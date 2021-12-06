В Ярославской области в преддверии Нового года продолжают орудовать телефонные мошенники

Полиция региона предупреждает о такой опасности Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославской области телефонные мошенники «не дремлют» и продолжают звонить местным жителям, в особенности пожилым людям, рассказывая разные небылицы, лишь бы люди поверили и перевели свои деньги на якобы безопасные счета.

- В Ярославле был случай, когда пенсионер после телефонного разговора с мошенником передал неизвестным лицам денежные средства, чтобы «спасти» от неприятностей сына, который в это время спал в соседней комнате, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Сотрудники полиции призывают в преддверии Нового года быть особенно осторожными с переводами денег, а также просят предупредить своих пожилых родственником о том, что с незнакомыми людьми, которые могут им звонить, о своих сбережениях разговаривать не нужно, а тем более переводить их на продиктованные злоумышленниками счета.