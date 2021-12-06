В Рыбинске собираются построить завод по производству электробусов за 6 миллиардов рублей. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

В Рыбинске в Восточной промышленной зоне компания «Транс-Альфа» собирается строить завод по производству электробусов. Стоимость всего проекта – почти шесть миллиардов рублей. Срок на строительство такого серьезного предприятия – три года.

- Механизм финансирования достаточно сложный, но выгодный и городу, и бизнесу. Уверен, предприятия смогут воспользоваться открывшимися возможностями. А Рыбинск в конечном счете получит новые рабочие места, новые налоги, новое развитие экономики, - сообщил глава города Денис Добряков.