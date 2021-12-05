В Ярославской области в одном и том же месте произошло два ДТП Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сегодня днем, 5 декабря, в Рыбинске около Переборского тракта у деревни Макарово произошло сразу два ДТП. В одном из них столкнулись автомобили «Форд» и «Тойота», пострадавших по предварительным сведениям нет.

Участниками другой аварии стали машины «Шкода», под управлением 47-летнего мужчины и «Ниссан», за рулем которого была 37-летняя женщина.

- Госпитализированы 42-летняя женщина - пассажир из "Шкоды" и 17-летний молодой человек из "Ниссана". Оба нуждаются в амбулаторном лечении. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

На место происшествия от МЧС выезжали шесть человек личного состава и две единицы техники.