В Рыбинске установили закладной камень памяти Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске 3 декабря, в День неизвестного солдата, на Всехсвятском кладбище установили закладной камень. Сюда будут привозить и захоранивать землю с мест боев и братских могил рыбинцев времен Великой Отечественной воины.

- Идея проект Вахта Памяти «Горсть земли» родилась в Рыбинске в 2019 году. Тогда же и состоялся первый автопробег к месту захоронения. Затем последовали еще две поездки. В 2021 году общественные организации и промышленные предприятия Рыбинска и региона участвовали в автопробеге по местам боевых сражений. В Рыбинск они привезли капсулу с землей с мест захоронений рыбинцев, - рассказали в администрации города.