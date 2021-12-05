В Заволжском районе Ярославля в квартире произошел пожар

По предварительной информации, при пожаре погиб мужчина. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Вчера, 5 декабря, в многоэтажке по адресу Ляпидевского, 11 произошел пожар. Происшествие случилось в квартире на последнем этаже дома. По предварительной информации, при пожаре погиб мужчина.

- Сообщение о возгорании поступило в 18:05. На место выехали 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Ликвидация пожара в 19:10, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

СКР по Ярославской области позже прокомментирует произошедшее.