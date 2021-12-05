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Общество5 декабря 2021 11:01

Житель Ярославской области похитил из чужого гаража имущество на 60 тысяч рублей

Злоумышленник пробрался в гараж через лаз
Анастасия Голубева
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Житель Ярославской области похитил из чужого гаража имущество на 60 тысяч рублей

Житель Ярославской области похитил из чужого гаража имущество на 60 тысяч рублей

Фото: Иван ВИСЛОВ

В полицию обратился 62-летний житель Углича и рассказал, что из его гаража пропало много металлических и других вещей. Общий ущерб – 61 тысяча рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, им оказался 32-летний нигде не работающий уроженец Углича. Мужчина признался в содеянном.

- Он пояснил, что проник в гараж через крышу, в которой находился лаз, похитил металлические предметы: верстак, оцинкованные желоба, кабель, отопительный котел, коляску к мотоциклу, а также снял с петель ворота гаража; украденное имущество вывез на автомобиле и сдал в пункт приема металлического лома, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.