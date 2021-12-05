На улице Свободы в Ярославле ограничили стоянку для машин

Нововведение действует на зимний период Фото: Мэрия Ярославля

На зиму в Ярославле на улице Свободы ограничили стоянку для машин. Это касается участка от улицы Комсомольской до улицы Республиканской. Такое новшество нужно для того, чтобы снегоуборочная техника без затруднений убирала город.

- Обращаем внимание водителей транспортных средств, что целях обеспечения содержания улично-дорожной сети в зимний период на участке улицы Свободы от улицы Комсомольская до улицы Республиканская вводится ограничение стоянки транспортных средств со стороны нечетных домов по нечетным дням месяца, со стороны четных домов по четным дням месяца, - сообщили в мэрии Ярославля.