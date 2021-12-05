Житель Ярославской области подозревается в убийстве своей знакомой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

48-летний житель Переславля-Залесского подозревается в убийстве собственной знакомой.

Из материалов уголовного дела следует, что 3 декабря текущего года в одном из дворов на улице Дорожной Переславля-Залесского нашли труп женщины с пробитой головой.

Полиция установила, что до этого, потерпевшая пришла в гости к своему знакомому, и они вместе начали выпивать. В какой-то момент между ними завязалась ссора, и подозреваемый начал избивать женщину по голове и телу. После этого, он вытащил ее на улицу, где она и была найдена.

- В настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса он дал признательные показания, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.