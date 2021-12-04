Ярославскую область на следующей неделе завалит снегом

Во вторник всего за сутки может выпасть порядка трети месячной нормы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Центральной России, по прогнозам синоптиков Центра "Фобос", на следующей неделе ожидается вторжение очередного мощного циклона. Ярославскую область завалит снегом.

- Вихрь придет с Балкан, осадки будут довольно сильными. Во вторник всего за сутки может выпасть порядка трети месячной нормы, - предупреждают синоптики.

сугробы каждый день будут прибавлять в высоте, особенно это станет заметно после обильных снегопадов 7 и 9 декабря. Уже ко второй половине следующей недели высота снежного покрова составил около 20 сантиметров, что характерно для января.

Посмотрим, как на этот раз справятся с уборкой снега с улиц коммунальщики Ярославля и поможет ли им в этом снегоплавильная машина, которую так долго ждали и на которую возлагают большие надежды власти областного центра.