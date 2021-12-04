Жители Нижнего Тагила осуждены в Рыбинске за кражу царских монет из антикварного магазина Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинском городском суде вынесен приговор двух гастролерам из Нижнего Тагила. Михаил Буйничев и Артем Гаев признаны виновными в краже царских монет из антикварного магазина. Буйничев получил два года условно, а уже не раз судимый Гаев - 7 лет и 8 месяцев лишения свободы, так как была учтена неотбытая часть наказания по предыдущему приговору.

В Ярославскую область гости из Нижнего Тагила наведались четыре года назад, в ноябре 2017-го. Сначала хотели обокрасть какой-нибудь магазин в Ярославле, но потом остановились на Рыбинске. там мужчины сняли квартиру и несколько дней выбирали антикварный магазин.

- Договорились, что Гаев проникнет в магазин и похитит монеты с витрины, а Буйничев будет находиться на улице и следить за обстановкой. В ночь на 12 ноября подсудимые взломали решетку антикварного магазина инструментами, которые купили заранее, - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда. - Были похищены царские монеты 1766-1899 годов: 9 золотых и 22 серебряные, на общую сумму в 508 тысяч рублей.

Свою вину тагильцы признали полностью, но от дачи показаний в суде отказались. Приговор уже вступил в законную силу.