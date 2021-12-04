В Ярославле изменилось расписание троллейбуса №3. ФОТО: группа "Яргортранс"

С 3 декабря изменилось вечернее расписание троллейбуса №3, который ходит от вокзала Ярославль Главный до фабрики "Красный перевал".

Публикуем обновленное расписание.

От фабрики "Красный перевал": 05.41; 06.20; 06.41; 07.04; 07.27; 07.43; 08.01; 08.16; 08.29; 08.50; 09.03; 09.29; 09.50; 10.14; 10.37; 11.03; 11.29; 11.59; 12.26; 12.50; 13.17; 13.43; 14.09; 14.23; 14.39; 14.57; 15.14; 15.36; 15.53; 16.12; 16.25; 16.43; 17.00; 17.15; 17.29; 17.45; 18.01; 18.20; 18.40; 19.00; 19.16; 19.41; 20.06; 20.29; 20.53; 21.29; 22.20; 23.11.

От вокзала "Ярославль Главный": 05.53; 06.36; 06.58; 07.16; 07.36; 07.58; 08.10; 08.22; 08.38; 08.56; 09.11; 09.26; 09.45; 10.02; 10.22; 10.43; 11.07; 11.30; 11.56; 12.22; 12.52; 13.19; 13.44; 14.10; 14.36; 15.02; 15.16; 15.34; 15.52; 16.09; 16.31; 16.51; 17.07; 17.22; 17.38; 17.55; 18.10; 18.24; 18.40; 19.15; 19.55; 20.40; 21.25; 22.22.