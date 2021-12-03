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Общество3 декабря 2021 14:45

Владельцу бывшего стадиона "Локомотив" предъявлено исковое заявление

За ненадлежащие содержание помещения
Влада Красоткина
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Устранение нарушений поставлено на контроль. Фото: Фрунзенский районный суд Ярославля

Устранение нарушений поставлено на контроль. Фото: Фрунзенский районный суд Ярославля

Прокуратура Ярославля проверила состояние бывшего стадиона "Локомотив" на исполнение законодательства о противодействии терроризма и обнаружила ряд нарушений.

- По указанному адресу расположено два одноэтажных, кирпичных, нежилых здания, объекты капитального строительства – здание западной трибуны, здание восточной трибуны, которые по назначению не используются, находятся в ненадлежащем состоянии, захламлены мусором. Двери и окна здания не заколочены, оконные проемы не имеют остекления, вход в помещения здания свободный, таким образом доступ посторонних лиц в помещения здания не ограничен, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

За это собственнику предъявлено исковое заявление: он должен вставить, починить или запереть все окна и двери в помещение, чтобы туда не смогли заходить посторонние. Устранение нарушений поставлено на контроль.