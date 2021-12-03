Ярославна написала заявление на своего бывшего мужа за оскорбление

Теперь мужчине грозит административный штраф до десяти тысяч рублей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
«Следи за словами!» - такому совету нужно было придерживаться жителю Ростова Ярославской области во время ссоры с бывшей женой. За пару «ласковых» в свой адрес женщина написала заявление на экс-супруга.
- По материалам дела установлено, что в результате конфликта между бывшими супругами и их родственницей мужчина стал высказывать оскорбления в адрес обеих женщин, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.
Теперь мужчине грозит административный штраф до десяти тысяч рублей.