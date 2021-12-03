В Ярославской области разрушенный мост отрезал целую деревню от большой земли

Также ярославцы рассказали, что мост обваливается уже не первый раз. Фото: группа "Жесть Ярославль"

В Некоузском районе Ярославской области рухнул мост через реку Сить. По нему жители добирались до деревни Раково-Ильинское в Некоузском районе, а теперь оказались оторваны от внешнего мира.

- Жители отрезаны от дороги, от общественного транспорта и, как следствие от медицинской помощи и магазинов, - сообщили очевидцы в группе "Жесть Ярославль".

Также ярославцы рассказали, что мост обваливается уже не первый раз.

Но несмотря на бедственное положение местные власти с ремонтом не спешат, так как боятся половодья. В деревне живет всего несколько человек, которые, видимо, по мнению чиновников могут ходить и по объездной дороге.