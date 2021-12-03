В Ярославле оштрафовали водителей автобусов, устроивших разборки на дороге

С водителями и их работодателями провели беседу Фото: УМВД по Ярославской области

Сотрудники Госавтоинспекции установили личности водителей автобусов №143 и №99с, которые устроили между собой разборки прямо на дороге. По словам пассажиров, которые стали свидетелями этого конфликта, «дорожные войны» разгорелись из-за пассажиров: каждый водитель хотел оказаться первым на остановке. В итоге дошло до того, что один из мужчин взял монтировку и ей ударил по борту автобуса, перепугав людей внутри.

- Во время движения водители двух автобусов неоднократно выполняли опасные маневры на дороге, а затем вышли на проезжую часть, остановив транспортные средства с нарушением установленных правил. Госавтоинспекторы установили водителей, участвовавших в инциденте, и привлекли их к административной ответственности, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Профилактическую беседу провели и с работодателями агрессивных водителей. Со своими сотрудниками они должны провести внеплановый инструктаж и напомнить подчиненным о правилах дорожного движения.